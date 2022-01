Zwei Bewohner der ersten Stunde

Das Achatius-Haus ging im Sommer 2001 an den Start

Münster-Wolbeck

Im Sommer 2001 ging das Achatius-Haus in Wolbeck an den Start. Helga Wiesmöller und Josef Pendelkamp zogen damals dort ein und fühlen sich noch heute wohl. Geändert hat sich dennoch einiges, so sagen sie.

Von Andreas Hasenkamp