Stadtwerke-Chef stellt sich Leserfragen

Der Unmut über steigende Energiepreise ist groß: Jetzt stellt sich Münsters Stadtwerke-Chef auf Initiative unserer Zeitung den Fragen der Leserinnen und Leser. Sie sind am Zug!

Die drastischen Preiserhöhungen bei Strom und Gas verärgern die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Münster, aber auch andere Energieversorger haben heftig an der Preisschraube gedreht. Zuletzt erlebten Verbraucher mit Festpreisverträgen bei den münsterischen Stadtwerken eine böse Überraschung, als ihnen neue Angebote gemacht wurden.

Viele Fragen rund um die Preiserhöhungen der Stadtwerke im Konkreten und das Treiben an den Energiemärkten im Allgemeinen haben die Redaktion trotz umfangreicher Berichterstattung in den vergangenen Tagen erreicht. Schließlich gehören die Energiemärkte zu den komplizierten Themenfeldern. Das soll aber nicht so bleiben.

Heißes Eisen Energiepreise

Auf Initiative unserer Zeitung ist Münsters Stadtwerke-Chef Sebastian Jurczyk bereit, sich den direkten Fragen unserer Leserinnen und Leser zu stellen. Der Geschäftsführer des städtischen Versorgungsunternehmens will Antworten zu „heißen Eisen“ geben – auch wenn er weiß, dass viele Kunden mächtig sauer sind. In Münster sind vier von fünf Haushalte Kunden der Stadtwerke.

So bekommen Sie eine Antwort vom Stadtwerke-Chef

Und so läuft`s: