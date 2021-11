Starke Stimme gegen Antisemitismus

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hielt als Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW am Dienstag die Ansprache zur Gedenkstunde in der Synagoge. Ihr Thema: „Der Antisemitismus ist allgegenwärtig – Ursachen und Gegenstrategien“.

Polizeiautos vor Synagogen, jüdisches Leben hinter Panzerglas – Deutschland im Jahr 2021. In Münster brennt im Mai dieses Jahres eine Israel-Fahne vor dem Bethaus der Jüdischen Gemeinde an der Klosterstraße. Dort beklagt Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 83 Jahre nach der Reichspo­gromnacht, als Synagogen in lodernden Flammen standen, den aktuellen Zustand: „Der Antisemitismus ist präsent.“ Im Moment breite er sich gar aus, warnt die frühere Bundesjustizministerin.

In ihrer Eigenschaft als Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW hält sie eine engagierte Ansprache bei der von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (CJG) ausgerichteten Gedenkstunde zum 9. November 1938. Sie selbst versteht sich in diesem Ehrenamt als Stimme der Zivilgesellschaft im Kampf gegen den Antisemitismus.

„ Es ist wichtig aufzuklären, Haltung zu zeigen. “ Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Ihre Worte sind dabei deutlich, die Botschaft ist klar: „Es ist wichtig aufzuklären, Haltung zu zeigen.“ Eine schweigende Mehrheit reiche dafür nicht aus. Das jährliche Gedenken will Leutheusser-Schnarrenberger als „immerwährenden Auftrag“ verstanden wissen, der sich mit Blick auf die Zukunft an die Jugend richtet. „Heute werfen wir jungen Menschen keine Schuld vor“, sagt Leutheusser-Schnarrenberger. Nach ihrer Ansicht braucht der Kampf gegen Jugendfeindlichkeit „systemische und strukturelle Veränderungen“ – in der Schule, in der Bildungsarbeit.

Gangsta-Rap befördert antisemitische Einstellungen

Verpflichtende Elemente müsse es schon im Studium der Lehrkräfte geben. Die Beschäftigung mit dem Antisemitismus dürfe nicht von Zufälligkeiten abhängen, nicht vom Engagement der Lehrenden und Lernenden. „Der Kampf gegen den Antisemitismus muss ein fester Bestandteil werden, an dem keiner vorbeikommt.“ Und wieder sind es die jungen Menschen, um die sich Leutheusser-Schnarrenberger sorgt – ausgesetzt etwa dem Gangsta-Rap, der antisemitische Vorurteile bei Jugendlichen auspräge.

Ein klareres Bild, wie es um Leben und Bedrohung jüdischer Menschen steht, verspricht sich die Antisemitismusbeauftragte von einer neuen unabhängigen Meldestelle in NRW. Diese soll erfassen, was unterhalb der Strafbarkeitsschwelle passiert – „um das Dunkelfeld etwas besser zu erhellen“.

Fehr wünscht sich jüdisches Leben ohne Polizeischutz

Sharon Fehr, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, hat zuvor appelliert, nicht wegzuschauen, wenn es Beleidigungen oder Übergriffe gebe. In Zeiten des Handys sei jeder in der Lage, die Polizei zu rufen. Und er verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass eines Tages „jüdisches Leben ohne Polizeischutz“ stattfinden könne: „Arbeiten wir gemeinsam daran.“

Mehr als 2500 antisemitische Delikte im Jahr

Schließlich sei das jüdische Leben ein fester Bestandteil der deutschen Kultur, erinnert Regierungspräsidentin Dorothee Feller an die Geschichte. Angesichts von zuletzt mehr als 2500 antisemitischen Delikten mahnt sie: „Jeder von uns muss aufstehen, wenn Menschenwürde verletzt wird.“

Mit Blick auf das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ betont der CJG-Vorsitzende Pfarrer Martin Mustroph, man dürfe den Kampf gegen Antisemitismus nicht allein Jüdinnen und Juden überlassen. „Er ist unser aller Problem.“