Starkregen-Bilanz in NRW: In nur einer Stadt mehr Schäden als in Münster

In den vergangenen 20 Jahren haben Starkregen-Ereignisse in NRW Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Einige Städte waren dabei besonders betroffen – darunter auch Münster.

Zwei Autos stehen 2014 auf einer überfluteten Straße in Münster. Das Starkregenereignis hat sich immens in der Schadensbilanz niedergeschlagen.

Starkregen hat in Nordrhein-Westfalen (NRW) nach Angaben des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft in den vergangenen 20 Jahren Schäden in Höhe von 4,15 Milliarden Euro an Wohngebäuden angerichtet. Statistisch gesehen seien von 1000 Wohngebäuden 132 von einem Starkregenschaden betroffen gewesen, berichtete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in seiner Starkregenbilanz. Die Beseitigung der Folgen kostete demnach Hausbesitzer im Durchschnitt 9380 Euro.

Mit 324 Schäden je 1000 Gebäude rangierte Münster auf Platz zwei der Schadensbilanz. Noch stärker betroffen waren laut GDV nur die Einwohner von Euskirchen. Statistisch gesehen habe dort mehr als jedes zweite versicherte Haus (590 von 1000) einen Schaden durch besonders starke Regenfälle erlitten.

Starkregen von 2014 sorgte in Münster für hohe Schäden

In der Bilanz schlugen sich nach Angaben der Versicherer zwei Ereignisse besonders nieder: Die Sturzflut Bernd 2021 habe in Euskirchen schwerste Schäden hinterlassen und der Starkregen von 2014 habe weite Teile von Münster überschwemmt. Am geringsten betroffen in NRW waren der Starkregenbilanz zufolge die Hausbesitzer in Siegen-Wittgenstein mit 30 Schäden je 1000 Gebäude.

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen warnte: „Extreme Wetterereignisse nehmen zu und damit auch die Schäden.“ Darauf müsse sich die Gesellschaft einstellen.

Hochwasserschutz der Kommunen im Münsterland

Nicht nur in Münster, auch in Ahlen, Ochtrup oder auch Dülmen hat es im Münsterland in den vergangenen Jahrzehnten schwere Hochwasser gegeben. Die Städte und Kommunen in der Region haben seitdem zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Einwohnerinnen und Einwohner vor einer Flut zu schützen.