Das Start-up Creavings will Kreativen in Münster das Leben leichter machen.

Es gibt Bewegung in der Münsteraner Kreativszene: Eine Gruppe junger Unternehmerinnen und Unternehmer hat sich mit dem künstlerischen Netzwerk der Stadt vereint, um mehr Angebote für kulturelle Bildung zu schaffen. Das Resultat: Creavings – so der Name des Start-ups, das dazu aufruft, aus der Comfort Zone zu treten und mit vielfältigen Workshops dazu anregt, neue Dinge auszuprobieren.

Zum Launch der Plattform am 1. April organisiert Creavings eine Kulturveranstaltung im Heaven Münster. Von 12 bis 20 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher Workshops, Vorträge, Live-Performances und eine Open Stage, auf der musikalische Talente ihre Fähigkeiten präsentieren können. Die Veranstaltung soll ein erster Schritt sein, um Selbstständige der freien Szene zu fördern und den Zugang zu kultureller Bildung zu erleichtern, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Der Eintritt beruht auf Spendenbasis.

Menschen vernetzen, Workshops buchen, Kultur erleben

Menschen vernetzen, Workshops buchen, Kultur erleben: Die Gründung von Creavings bietet eine ganze Palette an neuen Möglichkeiten für junge Kreative. Musikschulen, Theaterhäuser, Museen, Institutionen wie das Kreativhaus, Künstlerinnen und Künstler der freien Szene und junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden hier miteinander vernetzt. Die Plattform vereinfacht die Organisation von Workshops und verhilft den Anbietern zu mehr Reichweite. Sie erleichtert den Buchungsprozess und unterstützt in der Vermittlung von Räumlichkeiten. So soll das kulturelle Bildungsangebot der Stadt vielfältiger und auf einen Blick sichtbar werden. Alle Workshops können ab dem 1. April direkt über die Plattform gebucht werden.

„Wir wollen Menschen dazu ermutigen, neue Wege zu gehen und ihre Ideen umzusetzen“, sagt Verena Putzer, eine der Gründerinnen. „Creavings soll ein Ort sein, an dem sie sich vernetzen und gegenseitig unterstützen können.“ Kreativität fördern, Chancen schaffen: Eine Plattform für alle Gemeinschaftlich und nachhaltig – Creavings ist ein Social Entrepreneurship. Das Start-up legt seinen Fokus nach eigenen Angaben nicht auf den Profit, sondern auf das Gemeinwohl. Es wurde sich zum Ziel gesetzt, die kulturelle Vielfalt zu fördern. In enger Zusammenarbeit mit dem Kreativnetzwerk soll die freie Szene langfristig gestärkt und kulturelle Bildung zugänglicher gemacht werden. Gemeinsam für eine lebendige Kulturszene.