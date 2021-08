Stefan Werding mit Journalistenpreis ausgezeichnet

Zwölf Journalistinnen und Journalisten sind am Dienstagabend (24. August) für ihre Beiträge mit dem Journalistenpreis Münsterland 2020/21 ausgezeichnet worden. Unter den Preisträgern ist Stefan Werding, Redakteur der Westfälischen Nachrichten.

Stefan Werding, Redakteur der Westfälischen Nachrichten, ist für seine Berichterstattung rund um das Thema „Stroke Unit“ in Münster ausgezeichnet worden. Die Laudatio hielt Klaus Richter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Münsterland Ost.

Bewegend erzählt, hartnäckig recherchiert, originell aufbereitet: Zwölf Journalistinnen und Journalisten sind am Dienstagabend für ihre Beiträge mit dem Journalistenpreis Münsterland 2020/21 ausgezeichnet worden. Alle haben auf ihre Weise die Jury mit ihren Arbeiten überzeugt und sich so den jeweils mit 2000 Euro dotierten Preis gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung.

In fünf Kategorien, ergänzt durch einen Sonderpreis, haben der Münsterland e.V., der Presseverein Münster-Münsterland e.V. und die Sparkasse Münsterland Ost als Förderer den Gewinnerinnen und Gewinnern den Preis verliehen. Die Veranstaltung fand auf Gut Havichhorst in Münster statt.

Die Preisträger des Journalistenpreises Münsterland 2020 mit der Jury und den Laudatoren. Foto: Matthias Ahlke

In der Kategorie Wirtschaft/Wissenschaft erhielt Stefan Werding, Redakteur der Westfälischen Nachrichten, die Auszeichnung für seine Serie „Stroke Unit“ . Darin berichtet er über den Versuch des Clemenshospitals, eine zusätzliche Stroke Unit in Münster zu etablieren.

Die weiteren Preisträger

Das sind die Preisträger des Journalistenpreises Münsterland 2020/21:

Kategorie Gesellschaft/Politik:

Andrea Hansen und Hartmut Vollmari, „Missbrauchsfall Münster – Die Rolle des Jugendamtes“, WDR Lokalzeit Münsterland

Andrea Hansen und Hartmut Vollmari sind für ihre kritische Recherche unter dem Titel „Missbrauchsfall Münster – Die Rolle des Jugendamtes“ mit dem Journalistenpreis in der Kategorie Gesellschaft/Politik ausgezeichnet worden, ausgestrahlt in der WDR Lokalzeit Münsterland.

Kategorie Kreative Darstellung:

Lars Berg, Fotoreportage „Im Geisterhaus“, DER SPIEGEL

Lars Berg hat den Journalistenpreis in der Kategorie Kreative Darstellung erhalten. Er wirft mit seiner Fotoreportage „Im Geisterhaus“, die im Magazin DER SPIEGEL erschienen ist, einen Blick in das bischöfliche Priesterseminar Borromaeum in Münster.

Kategorie Kultur/Tourismus:

Jan Hering, Hannah Meloh, Christoph Tiemann und Vasco Tjong-Ayong, „Tiemann testet“, WDR Lokalzeit Münsterland

Jan Hering, Hannah Meloh, Christoph Tiemann und Vasco Tjong-Ayong haben den Journalistenpreis in der Kategorie Kultur/Tourismus überreicht bekommen. Mit ihrer Sendereihe „Tiemann testet“ aus der WDR Lokalzeit Münsterland schauen sie seit sieben Jahren auf kreative und humorvolle Art in die Restaurants, Küchen und Kochtöpfe der Region.

Kategorie Sport:

Uwe Gehrmann, Henning Hoheisel und Benedikt Miketta, Multimedia-Serie „Das wahre Herz des Fußballs“, Die Glocke

Die Redakteure Uwe Gehrmann, Henning Hoheisel und Benedikt Miketta von der Glocke sind für ihre Multimedia-Serie „Das wahre Herz des Fußballs“ ausgezeichnet worden. Darin porträtieren sie Menschen, die ehrenamtlich und mit viel Herzblut ihrer Leidenschaft Fußball nachgehen – auf oder neben dem Platz.

Sonderpreis:

Michael Schmitz/Münster 4 Life, „Münster hält zusammen“, Instagram- und Facebook-Account muenster4life sowie Kurzfilm „Münster above – Corona“

Zum zweiten Mal hat die Jury des Journalistenpreises Münsterland einen Sonderpreis verliehen. Dieser ging an Michael Schmitz und das Team von Münster 4 Life für ihre Social-Media-Aktivitäten während der Corona-Pandemie rund um den selbst geprägten Slogan „Münster hält zusammen – in jovelen und in schovelen Zeiten“.