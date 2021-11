Steffi Stephan ist am Samstagabend bei „Wetten, dass. . .?“

Am Samstagabend treten Steffi Stephan (l.) und Udo Lindenberg bei „Wetten, dass. . .?“ auf. Am Freitagnachmittag haben die beiden vor der Generalprobe eine Gitarre signiert, die für einen guten Zweck versteigert werden soll.

2500 Zuschauer in der Nürnberger Messehalle und – voraussichtlich – mehr als zehn Millionen Zuschauer an den Bildschirmen: Mehr geht kaum in diesen Corona-Zeiten. Steffi Stephan kann also mit maximaler Aufmerksamkeit rechnen, wenn er am Samstagabend mit Udo Lindenberg und dem Panikorchester bei „Wetten, dass. . .?“ auftreten wird.