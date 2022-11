Stella Assange kommt nach Münster

„Ithaka – A fight to Free Julian Assange“ ist ein neuer Film über den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange. Anfang Dezember wird er im Cinema gezeigt. Und dazu kommt auch Ehefrau Stella Assange nach Münster.

Im „Cinema und Kurbelkiste“, Warendorfer Straße 45, wird am Samstag (3. Dezember) um 17 Uhr der Film „Ithaka – A fight to Free Julian Assange“ vorgestellt. Der Film dreht sich um Julian Assange und dessen Vater, der sich für seinen Sohn einsetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss wird es eine Fragerunde mit Menschenrechtsanwältin Stella Assange, der Frau des Gründers der Enthüllungsplattform WikiLeaks, geben.

Auch ihr Bruder Adrian Devant, der den Film produziert hat, wird vor Ort sein. Organisiert wird die Veranstaltung von der Hochschulgruppe von Amnesty International. Studierende werden die Fragerunde moderieren. Der Eintritt liegt zwischen sieben und neun Euro.