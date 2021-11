Sternenstaub auf dem Mauritzhof

Marcus Noack bekam im Jahr 2018 erstmalig einen eigenen Stern vom Guide Michelin verliehen. Kurz darauf wurde er in die Liste der 50 besten Köche Deutschlands aufgenommen. Dr. Stefan Reckhenrich, Besitzer des Hotels Mauritzhof an der Promenade, teilt die Vita des 43-Jährigen nicht ohne Stolz mit. Denn Noack ist der Küchenchef des neuen Restaurants ­„Reckos“ im Mauritzhof. „Die Gastronomie weiter auszubauen, lag uns schon lange am Herzen. Es war darum ein Glücksfall, dass wir Marcus Noack als neuen Küchenchef gewinnen konnten“, sagt General Managerin Constance Schrader.

