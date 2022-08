Am letzten August-Wochenende soll alles fertig sein

Straßen NRW will Zeitplan an der Umgehungsstraße einhalten

Viele Autofahrer in Münster und im Münsterland dürften das letzte Augustwochenende geradezu herbeisehnen. Aller Voraussicht nach wird die Landesbehörde Straßen NRW am 26. oder 27. August die Sanierungsarbeiten an der Umgehungsstraße in Münster beenden.