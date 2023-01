Von Richthofen bis Andreas Hofer: Weitere Straßenumbenennungen geplant

Auch die Andreas-Hofer-Straße in Münster soll umbenannt werden.

Gleich eine ganze Reihe von Straßen soll nach dem Wunsch der Politik neue Namen erhalten. Grüne, SPD, Volt, CDU und FDP regen in einem gemeinsamen Antrag an, die Admiral-Scheer- und die Ostmarkstraße umzubenennen. In einem weiteren Antrag von Grünen, SPD und Volt wird zudem die Umbenennung von Admiral-Spee-, Otto-Weddigen-, Skaggerak-, Tannenberg-, Langemarck-, Manfred-von-Richthofen-, Prinz-Eugen- und Andreas-Hofer-Straße vorgeschlagen.