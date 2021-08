Streik sorgt auch rund um Münster für Zugausfälle

"Dieser Zug fällt aus" - Sätze wie diesen bekommen Bahnreisende aktuell vermehrt zu hören. Am frühen Mittwochmorgen hat ein Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer begonnen. Auswirkungen sind auch in Münster zu spüren.

Der zweitägige Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) trifft auch Bahnreisende in Münster und im Münsterland. Rund 75 Prozent der Fernreisezüge fallen am Mittwoch und Donnerstag aus. Auch der Nahverkehr ist beeinträchtigt.

MEHR ZUM THEMA Bahnfahren Das müssen Reisende zum Bahnstreik wissen

Ein Sprecher der Deutschen Bahn in Düsseldorf bestätigte allerdings den Eindruck, dass Münster nicht so schwer betroffen sei wie die Region Rhein/Ruhr. Der Grund: In der Region sind viele Privatunternehmen tätig, die nicht unmittelbar vom Streik berührt sind.

Einige Bahnlinien entfallen komplett

Die Fahrten der Linie RE 2 (Osnabrück-Düsseldorf) entfallen demnach komplett. Die Linie RE 42 (Mönchengladbach-Münster) wird nur auf ihren Langstreckenfahrten komplett bedient (etwa einmal stündlich); die RE 42-Kurzstrecke (Essen-Münster) entfällt.

Nach Ansicht des Bahnsprechers seien die meisten Fahrgäste auf die Situation vorbereitet: "Es läuft relativ stabil." Allerdings empfiehlt er, vor jedem Fahrtantritt die Reiseverbindung im DB-Navigator oder auf www.bahn.de zu prüfen. Online seien auch umfangreiche Informationen zu Fahrgastrechten und Kulanzregeln zu finden.