Großer Streik der Uniklinik-Mitarbeiter in Münster

Treffpunkt für die Demonstration war um 10 Uhr an der Domagkstraße. Von dort geht es ab 11 Uhr über das Gelände der Uniklinik Münster (UKM) in Richtung Innenstadt. Dabei wird es vermutlich zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.

Bereits seit Anfang Mai gehen die Beschäftigten der sechs Unikliniken aus NRW auf die Straße, sie fordern einen Tarifvertrag Entlastung. Dabei fordern die Krankenhausmitarbeitenden nicht mehr Geld, sondern verbindliche Regelungen zur Entlastung der schwierigen Arbeitsbedingungen, wie Thomas Meißner, für Krankenhäuser im Münsterland zuständiger Verdi-Gewerkschaftssekretär, mitteilt. Am heutigen Dienstag findet in Münster der nächste zentrale Streiktag statt. Verdi rechnet mit 700 Streikenden in Münster.

Route führt durch die Innenstadt

Treffpunkt für die Demonstration war um 10 Uhr an der Domagkstraße. Von dort geht es ab 11 Uhr über das Gelände der Uniklinik Münster (UKM) in Richtung Innenstadt. Dabei wird es vermutlich auch zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Unter anderem ziehen die Demonstrierenden über die Hüfferstraße, Weselerstraße, Moltkestraße, Ludgerikreisel, Hafenstraße, Von-Steuben-Straße, Bahnhofsstraße, Windhorststraße, Stubengasse, Klemensstraße vorbei. Die Abschlusskundgebung soll gegen 12.30 Uhr auf dem Prinzipalmarkt stattfinden. Dazu wurden auch Vertreter der münsterischen Ratsfraktionen eingeladen.

Die Streikenden haben Banner gestaltet. Foto: sibe

„Die Streiks könnten noch diese Woche beendet werden, wenn die Arbeitgeber endlich für alle Beschäftigten im Krankenhaus Angebote vorlegen und ernsthaft verhandeln“, sagt Meißner. „Bislang haben die Klinikleitungen jedoch für tausende Beschäftigte außerhalb der Pflege am Bett kein Angebot vorgelegt.“

Um 10 Uhr ging es am Dienstagmorgen an der Domagkstraße los. Foto: sibe

"Entlastung, mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen"

Unterstützt wird der Streik auch von dem DGB-Stadtverband Münster. „Der Tarifvertrag Entlastung, mehr Personal für die Kliniken und bessere Ausbildungsbedingungen in den Häusern sind für unser Gesundheitssystem lebensnotwendig und müssen jetzt kommen“, fordert die DGB-Stadtverbandsvorsitzende Pia Dilling in einer Pressemitteilung. „Der Arbeitgeberverband des Landes NRW und die Politik des Landes sind gefordert, endlich im Sinne der Beschäftigten zu handeln. Wir stehen solidarisch mit all den Beschäftigten, die seit Beginn der Pandemie im Dauerstress stehen.“