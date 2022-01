Streit um Baugenehmigung - und Gerechtigkeit

Der Streit um die Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus an der Veghestraße beschäftigt das Verwaltungsgericht Münster. Dabei geht es auch um die Frage, ob der Kläger - ein Nachbar - in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Der Streit war außergewöhnlich heftig.

Für Jurastudenten wäre dieser offen ausgetragene Disput zwischen den Juristen Dr. Andreas Middeke und Prof. Dr. Oliver Lepsius eine Lehrstunde im Baurecht gewesen. Doch der intellektuelle Höhenflug fand nicht in einem Hörsaal statt, sondern in einem Gerichtssaal, genauer gesagt im Saal 1 des Verwaltungsgerichtes Münster. Und es ist auch nicht unwichtig zu erklären, in welcher Funktion die beiden Männer dort am Donnerstag anwesend waren: Dr. Middeke als Richter, Prof. Lepsius als Kläger.