Stromausfall im Südviertel und an der Robert-Bosch-Straße

Münster

In Teilen des münsterischen Südviertels sowie im Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße ist am Samstagvormittag der Strom ausgefallen. Techniker der Stadtwerke Münster arbeiteten bis etwa 12.10 Uhr an der vollständigen Wiederherstellung der Stromversorgung.



Von Thorsten Neuhaus