Studienfreunde holen Flüchtlinge ab

Der Pfarrer der ukrainischen Gemeinde in Warschau (Foto unten links, vorne) gab Marco Schomacher, Max Dreckmann und Max Eickmann (v.l.) einen Einblick in das Leben der Gemeinde und zeigte ihnen eine ukrainische Flagge, auf der Soldaten unterschrieben haben, bevor sie in den Donbass gezogen waren. Foto oben links: Marco Schomacher (v.l.), Max Dreckmann und Max Eickmann haben einen Transporter mit Hilfsgütern für die Menschen in der Ukraine beladen. Eine junge Ukrainerin zeigte den drei Deutschen während der gemeinsamen Fahrt von Warschau nach Münster Fotos von der Flucht.

Minutenlang lag sich die ukrainische Familie nachts um 3 Uhr in den Armen. Endlich in Sicherheit, angekommen bei dem großen Bruder in Deutschland. Eine Szene, die Max Dreckmann, Max Eickmann und Marco Schomacher mehrmals schlucken ließ. „Das vergisst man nicht, diese Erleichterung und Dankbarkeit in den Augen der Mutter und der Kinder.“

Es liegen emotionale Tage hinter den drei Hauptamtlichen aus dem Bistum Münster, die nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine das Gefühl hatten, etwas tun zu müssen. Kontakte wurden hergestellt, viele Telefonate geführt, zwei Tage später ging es los. Mit einem Transporter voller Hilfsgüter machten sich die Studienfreunde auf den Weg, mit Flüchtlingen kehrten sie zurück, schreibt das Bistum in einer Mitteilung.

Kontakte vor Ort hergestellt

Vieles war noch unsicher, als die drei in den Abendstunden am 28. Februar starteten. Und vieles war nur möglich, weil Familie Sharko aus Altenberge, gebürtige Ukrainer, die einzelnen Stationen des Einsatzes von zu Hause aus koordinierte. „Sie hatten die Fäden in der Hand und haben Kontakte vor Ort hergestellt“, ist Marco Schomacher, Kirchenmusiker in der Pfarrei St. Johannes Baptist in Altenberge, den beiden dankbar.

Vor dem Start hatten die drei einen Transporter organisiert, Max Dreckmann hatte von seiner Pfarrei St. Franziskus in Münster, in der er als Pastoralassistent arbeitet, die Zusage für die Übernahme der Spritkosten bekommen.

„Zwölf Stunden durchgefahren“

Beladen wurde der Bulli mit Konserven, Tee, Wasser und diversen Hygieneartikeln, dazu noch Medikamentenspenden. „Wir sind zwölf Stunden durchgefahren“, erzählt Max Eickmann, Pastoralreferent in St. Peter in Rheinberg. Der herzliche Empfang in der ukrainischen Gemeinde in Warschau verdrängte die Müdigkeit. Statt die Hilfsgüter selbst an der ukrainischen Grenze zu verteilen, wie ursprünglich geplant, übernahm das die ukrainische Gemeinde. „So konnten die Hilfsgüter gezielt zu Sammelstellen gebracht werden, dorthin, wo sie unmittelbar gebraucht werden“, freut sich Max Dreckmann über die Unterstützung.

Zeit zum Erholen blieb wenig. Ein paar Stunden Schlaf, dann das erste Kennenlernen mit einer Familie und einer jungen Frau aus Lemberg, die es nach stundenlangem Ausharren an der ukrainischen Grenze nach Polen geschafft hatten. Ihr Ziel: Verwandte in Deutschland, wo sie sich Sicherheit in unsicheren Zeiten versprechen. Die Münsterländer nahmen sie mit, brachten die Mutter und ihre beiden Kinder zum ältesten Sohn nach Jena und die junge Frau ins Münsterland.

„Eine Autoschlange so lang das Auge reicht“

Auch wenn die drei Männer die Szenen an der Grenze des Kriegslandes nicht mit eigenen Augen gesehen haben, die Bilder und Videos, die ihnen die Menschen in der Gemeinde auf ihren Smartphones gezeigt haben, haben sich eingebrannt. „Tausende Menschen, die an der Grenze dicht an dicht stehen, um ihr Land verlassen zu wollen, eine Autoschlange so lang das Auge reicht“, so Schomacher.