Wird das Studium in Münster bald teurer?

Studierende in Münster müssen ab dem Wintersemester 2023/2024 wohl einen höheren Semesterbeitrag zahlen. Der Grund: Der Sozialbeitrag soll steigen – um 20 Prozent.

Das Studierendenwerk Münster will den Sozialbeitrag deutlich erhöhen. 99,34 Euro zahlten Studierende an Uni, FH, Kunstakademie und Katholischer Hochschule bisher, ab dem Wintersemester 2023/24 sollen es 120 Euro sein. Noch sei allerdings nichts beschlossen. Die Beitragserhöhung soll bei der Verwaltungsrats-Sitzung am 28. Februar Thema sein, teilte Katrin Peter vom Studierendenwerk mit.