Super-Bio-Markt will 2024 in Gremmendorf eröffnen

Eine erste Animation zeigt, wie es an der Gremmendorfer Meile demnächst aussehen soll. Zwei bestehende Gebäude müssen für das Neubau-Projekt aber weichen.

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern der Gremmendorfer Einkaufsmeile, doch erst seit kurzer Zeit sind die Pläne wirklich spruchreif. Die Super-Bio-Markt AG mit Sitz in Münster will im Jahr 2024 am Albersloher Weg den siebten Super-Bio-Markt im Stadtgebiet eröffnen. Das teilte Super-Bio-Markt-Mehrheitsaktionär Michael Radau, zugleich Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft, unserer Zeitung jetzt mit. Dafür müssen allerdings gleich zwei bestehende Gebäude weichen.