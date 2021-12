Nach 22 Jahren: Georg Hundt geht in den Ruhestand

Münster

Am Hauptbahnhof endet eine Ära. Der 68-jährige Georg Hundt, der die Radstation aufgebaut und 22 Jahre lang geleitet hat, scheidet aus und geht in den Ruhestand. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über Radstation im Allgemeinen und die münsterische im Besonderen. Abstecher in die Verkehrspolitik dürfen natürlich nicht fehlen.

Von Klaus Baumeister