Sybille Benning auf dem Zentralfriedhof beigesetzt

Unter großer öffentlicher Anteilnahme wurde am Freitag die frühere münsterische Bundestagsabgeordnete Sybille Benning beerdigt. Sie war am 29. Juli im Alter von nur 61 Jahren gestorben. Das Seelenamt fand in der St.-Pantaleons-Kirche in Roxel statt, wo Sybille Benning auch beheimatet war.

Die Beisetzung, an der rund 150 Menschen teilnahmen, erfolgte auf dem Zentralfriedhof. Die CDU-Politikerin Benning engagierte sich jahrelang im Rat und vertrat Münster von 2013 bis 2021 im Deutschen Bundestag.