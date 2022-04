Sympathien ganz klar verteilt

Der alte ist auch der neue Präsident: Emmanuel Macron hat die Wahl in Frankreich gewonnen. Ganz zur Erleichterung der Studierenden, die die Wahl am Institut für Politikwissenschaften der Uni Münster live verfolgten.

Käse, Trauben und Baguette zum politischen Wahlkrimi: Die Studierenden konnten sich am Sonntagabend am Buffet bedienen.

Professor Matthias Freise sprach gleich zu Beginn die ganz großen Worte aus: „Das ist eine Schicksalswahl für Frankreich und Europa.“ Präsident Emmanuel Macron oder seine rechtsnationale Herausforderin Marine Le Pen? In Frankreich stand am Sonntag die Stichwahl an. Es brauchte keine große Befragung, um zu erkennen, welchem Kandidaten die Studierenden, die zur Wahlparty in den Hörsaal des Instituts für Politikwissenschaften am Abend zusammengekommen waren, die Daumen gedrückt wurden: dem Amtsinhaber Macron.

Gegen 20 Uhr – als die ersten Hochrechnungen aus dem Nachbarland über einen Livestream den Hörsaal erreichten – lag die Erleichterung angesichts des 58,5-Prozent-Erfolgs des Präsidenten spürbar in der Luft.

Macron-Sieg auch in der Partnerstadt Foto: In Münsters französischer Partnerstadt Orléans hat Emmanuel Macron besser abgeschnitten als in Gesamtfrankreich. In Orléans erhielt er in der Stichwahl 73,2 Prozent der Stimmen gegen die rechts-nationale Marine Le Pen (28,8 Prozent). Die Wahlbeteiligung in der 116.000-Einwohner-Stadt lag am Sonntag bei 68,56 Prozent, 4,4 Prozent gaben unbeschriftete, „weiße“ Wahlzettel ab. Im ersten Wahlgang hatte Macron mit 30,4 Prozent zu dem Kandidaten der Linken, Jean Luc Melonchon (28,5 Prozent), nur einen kleinen Vorsprung gehabt. Le Pen war hier mit 12,6 Prozent nur dritte gewesen. 2017 war das Duell Macron gegen Le Pen mit 79,3 zu 20,7 Prozent noch deutlicher zugunsten Macrons ausgegangen. | Von Karin Völker ...

Dass Macron aber spätestens 2027 aufgrund der Verfassung sein Amt, das auf zwei Perioden begrenzt ist, niederlegen muss, wussten natürlich die meisten im Raum. Denen, die sich im politischen System der Nachbarn noch nicht so gut auskannten, halfen vermutlich die Vorträge zu Beginn, die mit zwei Quizzen abgerundet wurden.

Veranstaltung mit Tradition

Durch den Abend führten ab 18 Uhr Steffen Verheyen und Valentin Schillig. Baguette, Salzstangen und Käse standen für die Studierenden kostenlos bereit – natürlich in den Farben Blau, Weiß, Rot.

Zwar hat die Veranstaltung zu den französischen Wahlen am Institut bereits Tradition, in diesem Jahr wurde sie aber erstmals von den Vereinen „Junge Europäische Föderalisten“, „Visionen für Europa“ und dem Förderverein des Instituts durchgeführt. Mit Live-Schalten zu Experten an die Partnerhochschule Institut d‘Études Politiques aus Lille wurde die langjährige enge Kooperation auch an diesem so wichtigen Abend für Frankreich symbolisiert.