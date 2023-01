Täter brechen Zigarettenautomaten auf und fliehen mit Beute

Am Berg Fidel haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie zerstörten alle Fächer und klauten Zigaretten und Bargeld.

Am Berg Fidel

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmittag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Berg Fidel aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter den Automaten auf und zerstörten alle innenliegenden Fächer.

Aus dem Innenraum entwendeten die Unbekannten dann Zigaretten und Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei Münster sucht nach Hinweisen zu möglichen Tätern: 0251 275-0.