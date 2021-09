Tagestreff soll wieder eröffnen

Der Tagestreff für Wohnungslose in der ehemaligen Wartburgschule soll nun doch weiter betrieben werden. Nach einem gemeinsamen Vorstoß fast aller Ratsparteien lenkte die Verwaltung im Sozialausschuss am Mittwochabend ein.

Da waren sich einmal fast alle Parteien im Rat einig: Der Tagestreff für obdachlose Menschen in der früheren Wartburgschule am Coesfelder Kreuz soll doch über den Winter bis Ende März 2022 erhalten bleiben. Grüne, CDU, SPD, Volt und die Linke stellten dazu im Sozialausschuss am Dienstagabend einen entsprechenden gemeinsamen Antrag.

Doch die Verwaltung stellte sich zunächst quer. Es gebe keinen Weg , das Angebot, das nun ausgelaufen ist, kurzfristig weiter zu finanzieren, hieß es vonseiten der Sozialdezernentin Cornelia Wilkens. Die Politiker wollten dies nicht hinnehmen, verfassten in der laufenden Sitzung noch einen Ergänzungsantrag, dessen Formulierung es der Verwaltung nun ermöglicht zu prüfen, den Tagestreff, wo Obdachlose sich duschen können und täglich ein Mittagessen bekommen konnten, „kurzfristig“ wieder zu eröffnen. Über das Ergebnis will die Verwaltung nun nicht erst in der nächsten Ratssitzung am 29. September, sondern in der nächsten Woche informieren. Die Hilfsorganisationen, die das Angebot in der Wartburgschule organisieren, hätten signalisiert, den Betrieb innerhalb eines Tages wieder hochfahren zu können.

Schließung war auf Kritik gestoßen

Die Schließung des Treffs war in den vergangenen Wochen auf Kritik gestoßen. Im Sozialausschuss kam die stark gewachsene Zahl von Obdachlosen und von in sehr prekären Verhältnissen lebenden Menschen in Münster zur Sprache. Allein 800 Obdachlose seien den Trägern der Hilfseinrichtungen bekannt.