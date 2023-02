Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Die Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem elfstündigen Einsatz in Coerde aus. Weitere Themen des Tages: Anwohner einer Siedlung fühlen sich abgehängt, erneute Zwangsräumung beim Müllsammler und Giftköder-Hotspot in Gievenbeck.