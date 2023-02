Das war der Donnerstag in Münster

Ein Teil der A 1 wird am Wochenende wegen eines Brückenabrisses gesperrt. Weitere Themen des Tages: Mobilisierung für Friedenskette, 200 Kita-Plätze werden nicht vergeben, weitere Planungen der WLE-Reaktivierung und die Freizeittipps fürs Wochenende.

Was heute wichtig war

Bauarbeiten an der A 1: Brückenabriss

50.000 Menschen als Zeichen für Frieden

Personalmangel in der Kinderbetreuung

Konkrete Pläne der Stadt zur WLE-Reaktivierung

Das ist am Wochenende im Münsterland los

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Münsterland-Inzidenzwerte* am Donnerstag**

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute laut RKI folgendes Bild (Differenz zum Vortag in Klammern):

Stadt Münster : 109,2 (+/-0)

: (+/-0) Kreis Borken : 98,5 (+4,5)

: (+4,5) Kreis Coesfeld : 76,8 (-21,7)

: (-21,7) Kreis Steinfurt : 116,4 (-0,9)

: (-0,9) Kreis Warendorf: 126,2 (+7,9) Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 02. Februar 2023, 3.09 Uhr)

*Da Behörden wie der Kreis Steinfurt mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und auch die gemeldeten Zahlen zu Neuinfektionen und Genesungen nur noch begrenzt aussagekräftig sind, verzichten wir vorerst auf die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen für das Münsterland und die einzelnen Landkreise. Weiterhin bilden wir aber tagesaktuellen Corona-Inzidenzen ab. Die Angaben zu den Inzidenzwerten liefern zurzeit kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

**Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).

