Das war der Donnerstag in Münster

Autounfall mit zwei Schwerverletzten in Hiltrup

Münster-Hiltrup

Schwerer Autounfall in Hiltrup am Donnerstagmorgen: Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen nach einem Frontalzusammenstoß auf der Thierstraße schwer verletzt. Sie kamen in die Klinik. Die Vollsperrung wurde mittlerweile aufgehoben.

Von Helmut P. Etzkorn