Das war der Freitag in Münster

Die Karnevalsumzüge in Münster im Überblick

Münster

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kehrt der Straßenkarneval in Münster zurück. In der Innenstadt und in den Stadtteilen gibt es insgesamt fünf Karnevalsumzüge. Termine, Zugstrecken und Rahmenprogramm – ein Überblick.

Von Anna Spliethoff