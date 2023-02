Das war der Freitag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Der dramatische Mangel an Kita-Plätzen zwingt die Stadtspitze, Prioritäten neu zu setzen. Weitere Themen des Tages: "Tatort" Münster auf Wohnungssuche, Unterricht in Containern, Neues zum Kühlschrank-Fund und die wichtigsten Infos rund um den Rosenmontagszug in Münster.