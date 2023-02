Das war der Freitag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Drogen und Kriminalität prägen mittlerweile die Szene am Hansator – zum Leidwesen der Anwohner. Stadt und Polizei wollen nun durchgreifen. Weitere Themen des Tages sind unter anderem eine mögliche Wolfssichtung, Karneval in Münster und neue Details zum Tatverdächtigen im Fall des verstorbenen Malte C.