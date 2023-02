Das war der Mittwoch in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Nach der Attacke einiger SCP-Fans auf Gästefans von Alemannia Aachen äußert sich Preußen Münster zu dem Vorfall. Außerdem in den Themen des Tages: Wassertemperaturen in Hallenbädern, die Drogenszene am Bremer Platz und hohe Mieten für Studierende.