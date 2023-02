Das war der Montag in Münster

Vor dem Landgericht Münster ist der Prozess gegen Nuradi A., dem vorgeworfen wird, am 27. August 2022 am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Münster den Transmann Malte C. so schwer verletzt zu haben, dass er wenige Tage später an den Folgen starb, gestartet.

Foto: Gunnar A. Pier