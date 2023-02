Das war der Montag in Münster

Münster

Am Montag gingen in Münster die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter – mit massiven Auswirkungen auf den Busverkehr. Zudem hat unsere Redaktion mit zwei geflüchteten Menschen über das Thema Einbürgerung gesprochen. Weitere Themen des Tages: Bauarbeiten in Mauritz, defekte Schranke am Stadtbad Mitte und deutlich mehr Verstöße im Straßenverkehr.