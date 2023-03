Das war der Freitag in Münster

Macron-Besuch in Münster sorgt für Begeisterung

Münster

Der Name Emmanuel Macron zieht. Auf jeden Fall herrschte am Freitag in Münster helle Begeisterung, als bekannt wurde, dass der französische Staatspräsident den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens verliehen bekommt.

Von Klaus Baumeister