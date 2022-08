Das war der Freitag in Münster

Münster

Am Freitag deutete kurz alles darauf hin, dass der in Münster stadtbekannte Müllsammler seine Kranbesetzung beendet. Aber nein: Auch am Montag besetzt der Mann den Kran an der Hermannstraße weiter.

Von Dirk Anger, Helmut P. Etzkorn, Anna Spliethoff, Karin Völker, Pjer Biederstädt und Simon Beckmann