Das war der Mittwoch in Münster

Schulstart in Münster: Viele Schnelltests, weniger Masken

Münster

Lockerer ins neue Schuljahr: Nach den Ferien müssen Schülerinnen und Schüler in Münster keine Maske mehr tragen, Tests sind freiwillig. Wie das am ersten Schultag funktionierte und was Schulbeteiligte davon halten? Wir haben uns umgehört.

Von Pjer Biederstädt