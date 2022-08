Das war der Montag in Münster

Der Kran-Besetzer hat mit seiner Aktion immense Kosten verursacht. Außerdem in den Themen des Tages: Das Stadtfest „Münster Mittendrin“ macht die Altstadt drei Tage lang zur autofreien Zone, Haft für falsche Polizisten, der Einbruch in ein Hotel und die Folgen der Gasumlage.

Stadtfest „Münster Mittendrin“

Was man über das Stadtfest „Münster mittendrin“ 2022 wissen muss

Kran-Besetzer sorgt für teuren Baustopp

Zeugensuche nach Einbruch

Höhere Kosten für Gas

Urteil nach Telefonbetrug

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Stadt Münster meldet für das Wochenende vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Somit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 227. Die Zahl der labortechnisch bestätigten Neuinfektionen liegt am Montag bei 370 (Vorwoche: 321), als akut infiziert gelten aktuell 1737 Personen (1783). Insgesamt wurden in Münster seit Pandemiebeginn 118.602 Corona-Infektionen durch das Gesundheitsamt registriert. 789 Menschen gelten am Montag als wieder genesen, die Zahl der Gesundungen insgesamt steigt somit auf 116.638. Zudem meldet das RKI am Montag für Münster eine Sieben-Tage-Inzidenz von 426,0 (444,1), die derzeit höchste im Münsterland.

Münsterland-Inzidenzwerte* am Montag

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute laut RKI folgendes Bild (Differenz zum Vortag in Klammern): Stadt Münster : 426,0 (+/- 0)

: (+/- 0) Kreis Borken : 382,9 (+/- 0)

: (+/- 0) Kreis Coesfeld : 314,4 (-29,0)

: (-29,0) Kreis Steinfurt : 323,7 (-14,8)

: (-14,8) Kreis Warendorf: 394,0 (+/- 0)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 15.08.2022, 03.08 Uhr)

*Da Behörden wie der Kreis Steinfurt mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und auch die gemeldeten Zahlen zu Neuinfektionen und Genesungen nur noch begrenzt aussagekräftig sind, verzichten wir vorerst auf die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen für das Münsterland und die einzelnen Landkreise. Weiterhin bilden wir aber tagesaktuellen Corona-Inzidenzen ab. Die Angaben zu den Inzidenzwerten liefern zurzeit kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

