Das war der Montag in Münster

Münster

In Folge einer Attacke am Rande des Christopher-Street-Day (CSD) in Münster ist der 25-jährige Transmann Malte gestorben. Das Ergebnis der Obduktion zeigt nun, dass er ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat.

Von Simon Beckmann, Ralf Repöhler, Anna Spliethoff, Dirk Anger, Thorsten Neuhaus und Martin Kalitschke