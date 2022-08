Das war der Montag in Münster

Münster

Am Freitag deutete kurz alles darauf hin, dass der in Münster stadtbekannte Müllsammler seine Kranbesetzung beendet. Aber nein: Auch am Montag sitzt der Mann weiter auf dem Kran. Und er will seine Besetzung nicht so schnell beenden.

Von Dirk Anger, Helmut P. Etzkorn, Anna Spliethoff, Karin Völker, Pjer Biederstädt und Simon Beckmann