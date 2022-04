Das war der Dienstag in Münster

Münster

Die Themen des Tages: Winfried Nachtwei übt harsche Kritik am Ostermarsch in Münster. Außerdem: Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung am Bennohaus und Schmierereien in einem Zug durch Preußen-Fans, zudem regelt an der Sternstraße nun eine automatische Schranke die Zufahrt.