Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Ab Mittwoch gelten in Münster verschärfte Corona-Regeln - etwa bei Veranstaltungen. Nach fast 50 Jahren kommt ein Missbrauchsfall bei den Maltesern ans Licht. An der Hörsterstraße stehen drastische Veränderungen bevor und eine Studie untersucht, wie es münsterischen Vereinen in der Pandemie ergangen ist. Das sind die Themen des Tages.