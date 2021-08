Das war der Dienstag in Münster

Abschied an der Wolbecker Straße: Die alte Kanalbrücke wurde am Dienstag abtransportiert.

Meilenstein beim Kanalausbau

Seit Jahren wird der Dortmund-Ems-Kanal in Münsters Stadtgebiet ausgebaut. Für die Verbreiterung des Kanals müssen acht Brücken im Ostviertel erneuert werden. Zwei sind bereits fertig. An der Wolbecker Straße wurde jetzt ein wichtiger Schritt vollzogen.

Inlineskater bei Unfall schwer verletzt

Drei Wochen nach dem Start des Verkehrsversuchs an der Promenadenquerung Neubrückentor/Kanalstraße hat sich in diesem Bereich am Dienstnachmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Protest gegen Gesundheitsminister Spahn

Das hat sich Jens Spahn wahrscheinlich anders vorgestellt. Bei einem Wahlkampf-Besuch bei der St. Franziskus Stiftung in Münster wurde er vom Verein "Münster Cares", der sich für die Belange von Pflegekräften einsetzt, mit Protestplakaten begrüßt.

„Rundfunkrebell“ Thiel nach sechs Monaten wieder frei

Georg Thiel ist nach sechs Monaten Erzwingungshaft wieder auf freiem Fuß. Am Dienstagvormittag hat der Borkener, der sich seit Jahren weigert Rundfunkbeiträge zu zahlen, das Gefängnis in Münster wieder verlassen.

Unterlagen für Briefwahl stehen bereit

In nicht einmal fünf Wochen steht die Bundestagswahl an. Wer am 26. September (Sonntag) nicht ins Wahllokal kann oder möchte, kann seine beiden Stimmen auch per Briefwahl abgeben. Wie man an die dafür nötigen Unterlagen kommt:

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Dienstag nur leicht gestiegen (+0,7) auf jetzt 63,8. Unverändert zum Vortag ist die Lage in den Krankenhäusern der Stadt. 15 Covid-Patienten müssen derzeit behandelt werden, drei davon auf Intensivstationen.

Münster: Neuinfektionen 26, Infizierte gesamt 8856 (8830), davon gesundet 8440 (8418), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 294 (290); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 63,8 (63,1)

Neuinfektionen 26, Infizierte gesamt 8856 (8830), davon gesundet 8440 (8418), verstorben 122 (122), (290); die liegt bei (63,1) Kreis Borken: Neuinfektionen 43, Infizierte gesamt 14.752 (14.709), davon gesundet 14.035 (14.031), verstorben 266 (266), aktuell infiziert 451 (412); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 76,2 (69,5)

Neuinfektionen 43, Infizierte gesamt 14.752 (14.709), davon gesundet 14.035 (14.031), verstorben 266 (266), (412); die liegt bei (69,5) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 17, Infizierte gesamt 5922 (5905), davon gesundet 5628 (5621), verstorben 98 (98), aktuell infiziert 196 (186); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 58,0 (53,5)

Neuinfektionen 17, Infizierte gesamt 5922 (5905), davon gesundet 5628 (5621), verstorben 98 (98), (186); die liegt bei (53,5) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 49, Infizierte gesamt 18.009 (17.960), davon gesundet 17.146 (17.125), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 532 (504); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 82,3 (78,8)

Neuinfektionen 49, Infizierte gesamt 18.009 (17.960), davon gesundet 17.146 (17.125), verstorben 331 (331), (504); die liegt bei (78,8) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 21, Infizierte gesamt 12.288 (12.267), davon gesundet 11.667 (11.659), verstorben 250 (250), aktuell infiziert 371 (358); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 95,7 (93,9)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 24.08.2021, 3:15 Uhr)