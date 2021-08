Das war der Dienstag in Münster

Ein Tweet der CDU Münster sorgt für Diskussionsstoff. Nena sagt ihren Auftritt in Münster ab. Das Coronavirus breitet sich in Münster aktuell verstärkt unter Kindern und Jugendlichen aus und die Uni beklagt ein Müll-Problem - das sind die Themen des Tages.

Popsängerin Nena hat zuletzt immer wieder bei Auftritten für Corona-Skandale gesorgt. In Münster sagte sie ihre Show nun ab.

Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

CDU rudert nach Tweet zurück

Ein Tweet der CDU Münster über die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sorgt für Kritik und Irritation - auch in den eigenen Reihen. Inzwischen ist der Beitrag aus dem Netz genommen worden.

Nena wird nicht in Münster singen

Eigentlich hätte Nena schon im vergangenen Frühjahr ein Konzert in Münster geben wollen – doch daraus wurde nichts wegen der Pandemie. Nun wurde auch der für März 2022 terminierte Auftritt der Sängerin in der Halle Münsterland abgesagt.

Neuinfektionen in Kitas und Schulen

Die vierte Welle in der Corona-Pandemie nimmt nach Angaben des Robert Koch-Instituts vor allem durch die Jüngeren weiter an Fahrt auf. Aber wie sieht die Corona-Lage in Münsters Schulen und Kitas aus?

Uni Münster klagt über Vermüllung

Müllberge am Aasee oder am Kanal sind ein altbekanntes Problem. Nun lenkt die Uni Münster die Aufmerksamkeit auf einen anderen Ort, wo sich der Abfall im Grünen regelmäßig türmt.

Diskussion um autofreie Frauenstraße

Eine autofreie Frauenstraße? Eine Initiative hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Ihr schlägt jedoch von einigen Seiten Gegenwind entgegen.

Corona-Überblick für das Münsterland

Auch am Dienstag wurden in Münster mehr Neuinfektionen als Genesungen registriert. Die Zahl der Corona-Infizierten ist damit weiter gestiegen. Leicht gesunken ist hingegen die Sieben-Tage-Inzidenz.



Münster: Neuinfektionen 36, Infizierte gesamt 9105, davon gesundet 8562, verstorben 122, aktuell infiziert 421; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 69,5

Kreis Borken: Neuinfektionen 28, Infizierte gesamt 15.136, davon gesundet 14.228, verstorben 267, aktuell infiziert 641; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 103,0

Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 8, Infizierte gesamt 6103, davon gesundet 5691, verstorben 99, aktuell infiziert 313; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 78,8

Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 41, Infizierte gesamt 18.559, davon gesundet 17.430, verstorben 331, aktuell infiziert 798; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 118,0

Kreis Warendorf: Neuinfektionen 7, Infizierte gesamt 12.518, davon gesundet 11.822, verstorben 251, aktuell infiziert 445; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 82,2

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 31.08.2021, 3:15 Uhr)

*Der Kreis Borken hat die Daten des Vortages nachträglich geändert.