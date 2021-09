Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Trauer um beliebten Straßenmusiker

Er war ein "Münster-Original" - ein stadtbekannter Bürger der Stadt: Der Straßenmusiker Onkel Willi, der mit bürgerlichem Namen Klaus Reinhardt hieß, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Ein Rückblick auf ein bewegtes Leben.

Impressionen aus dem Leben von Onkel Willi Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner Foto: Oliver Werner

Fahndung nach Bankräubern



Zwei Männer haben am Dienstagmorgen in der Sparkassen-Filiale in den Arkaden zwei Bündel Geldscheine erbeutet und sind danach vom Tatort geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise bei der Fahndung nach den Bankräubern.



Prominente Unterstützung für Münsters Grüne

Mit Robert Habeck stattete am Dienstag ein weiterer prominenter Bundespolitiker Münster einen Besuch ab, um die Werbetrommel für seine Partei - die Grünen - zu rühren: Während seiner Rede versuchte der Bundesvorsitzende der Partei deutlich zu machen, warum ein politischer Wechsel in Deutschland nötig sei.



Städte schließen Partnerschaft



Die bereits seit Jahrzehnten bestehende gute Freundschaft zwischen den Städten Enschede und Münster wurde nun mit einem symbolischen Akt nachdrücklich dokumentiert. An der guten nachbarschaftlichen Beziehung hat auch der niederländische König Willem-Alexander eine "Mitschuld".

Corona-Überblick für das Münsterland

Positive Entwicklung der Corona-Lage in Münster: Am Dienstag wurden deutlich mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Auch die Inzidenz ist leicht gesunken.



Münster: Neuinfektionen 14, Infizierte gesamt 9681 (9667), davon gesundet 9231 (9196), verstorben 125 (125), aktuell infiziert 325 (346); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 49,3 (50,6)



Neuinfektionen 14, Infizierte gesamt 9681 (9667), davon gesundet 9231 (9196), verstorben 125 (125), (346); die liegt bei (50,6) Kreis Borken: Neuinfektionen 22, Infizierte gesamt 15.840 (15.818), davon gesundet 15.153 (15.141), verstorben 272 (272), aktuell infiziert 415 (405); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 39,3 (38,2)

Neuinfektionen 22, Infizierte gesamt 15.840 (15.818), davon gesundet 15.153 (15.141), verstorben 272 (272), (405); die liegt bei (38,2) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 12, Infizierte gesamt 6415 (6403), davon gesundet 6125 (6097), verstorben 101 (100), aktuell infiziert 189 (205); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 34,4 (31,7)

Neuinfektionen 12, Infizierte gesamt 6415 (6403), davon gesundet 6125 (6097), verstorben 101 (100), (205); die liegt bei (31,7) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 18, Infizierte gesamt 19.671 (19.653), davon gesundet 18.806 (18.758), verstorben 333 (333), aktuell infiziert 532 (562); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 53,3 (54,2)

Neuinfektionen 18, Infizierte gesamt 19.671 (19.653), davon gesundet 18.806 (18.758), verstorben 333 (333), (562); die liegt bei (54,2) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 7, Infizierte gesamt 13046 (13.039), davon gesundet 12.474 (12.453), verstorben 254 (254), aktuell infiziert 318 (332); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 50,8 (60,6)



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Datenstand: 21.09.2021, 3:16 Uhr)