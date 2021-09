Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Mit dem Ziel der Klimaneutralität sollen Eingriffe in den Autoverkehr vorgenommen werden, ein Teilgeständnis von Sabrina K. im Missbrauchskomplex, ein Corona-Fall nach der Wahlparty bei den Grünen und in einer Kita in Angelmodde soll es zu einer unsittlichen Berührung gekommen sein - das sind unsere Top-Themen des Tages.