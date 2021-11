Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Ab Mittwoch müssen Ungeimpfte in NRW mit vielen Einschränkungen leben: Die neue Coronaschutzverordnung tritt in Kraft. Weitere Themen: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Pflasterstein-Wurf auf einen Streifenwagen, wie Unternehmen die 3G-Regel am Arbeitsplatz umsetzen, Aufregung beim Theater Münster und wie es gelingt, stressfrei ins vorweihnachtliche Münster zu kommen.