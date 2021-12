Das war der Dienstag in Münster

Kinderimpfungen im Jovel, eine 25-Jährige leidet an Long Covid, auf Münsters Schulhöfen wird eine brutale Serie nachgespielt, die Stadtwerke hoffen auf eine Bustariferhöhung und die weiteren Karnevals-Planungen in Münster - unsere Themen des Tages.

Fußgänger gehen am Shibuya-Bahnhof an einer überdimensionalen Nachbildung der «Younghee»-Puppe aus der südkoreanischen Netflix-Serie «Squid Game» vorbei. Knapp 500 Menschen spielen in der Netflix-Produktion «Squid Game» Kinderspiele - und wer verliert, wird getötet. Um die Serie gibt es einen Hype, von dem auch Kinder erfasst werden. Auch auf Münsters Schulhöfen werden die Spiele nachgespielt.

Corona-Impfungen für Kinder im Jovel

Ab Freitag, 17. Dezember, können auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in der Impfstelle im Jovel gegen Corona geimpft werden. Anmeldungen dafür sind über das Onlineportal der Stadt möglich.

Kinder spielen brutale Netflix-Serie nach

Die Netflix-Serie "Squid-Game" ist hoch im Kurs. Auch auf den Schulhöfen in Münster ist sie mittlerweile angekommen: Kinder spielen die brutalen Spiele nach. Eltern und Lehrer sind beunruhigt. Ist Grund zur Sorge gegeben?

Stadtwerke bangen um Bustarif-Einigung

Bei den Stadtwerken ist derzeit die Sorge groß, dass die geplante Erhöhung der Bustarife zum August nächsten Jahres nicht rechtzeitig von der Politik beschlossen werden könnte. Notwendige Investitionen geraten so in Gefahr.

Kein Karneval in Münster in dieser Session

Angesichts der landesweiten Absage des Sitzungskarnevals haben auch die münsterischen Karnevalsgesellschaften diese Session abgesagt. Ob der Straßenkarneval stattfinden wird, ist zwar noch ungewiss, aber eher unwahrscheinlich.

25-Jährige leidet an Long-Covid

Die 25-jährige Warendorferin Marina hat seit einer Corona-Infektion im Frühjahr 2021 Long-Covid. Seitdem ist der Alltag der früher sportlichen Frau nicht mehr wie früher.

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster wurden am Dienstag mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten ist damit auf unter 800 gesunken. Die Inzidenz ist in NRW am Montag nirgends so niedrig wie in Münster.



Münster: Neuinfektionen 26, Infizierte gesamt 13.431 (13.405), davon gesundet 12.534 (12.462), verstorben 138 (138), aktuell infiziert 759 (805); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 139,1 (144,8)

Kreis Borken*: Neuinfektionen 60, Infizierte gesamt 21.871 (21.811), davon gesundet 19.886 (19.820), verstorben 305 (305*), aktuell infiziert 1680 (1686); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 220,5 (223,4)

Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 36, Infizierte gesamt 8687 (8651), davon gesundet 7827 (7675), verstorben 104 (104), aktuell infiziert 756 (872); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 175,3 (180,3)

Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 103, Infizierte gesamt 26.859 (26.756), davon gesundet 24.569 (24.460), verstorben 376 (374), aktuell infiziert 1914 (1922); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 232,7 (251,7)

Kreis Warendorf: Neuinfektionen 144 , Infizierte gesamt 18.524 (18.380), davon gesundet 16.501 (16.399), verstorben 293 (291), aktuell infiziert 1730 (1690); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 323,3 (329,5)

* Der Kreis Borken hat die Werte des Vortages nachträglich korrigiert. Auch ein weiterer Todesfall wurde zurückdatiert.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 14.12.2021, 3:21 Uhr)