Was heute wichtig war

Münster

Die Omikron-Variante ist auch in Münster auf dem Vormarsch. Viele Widersprüche beim "Montagsspaziergang" von Impfskeptikern, reduzierte Maskenpflicht in der Innenstadt, ein Großeinsatz an der Steinfurter Straße und eine geschlossene Lücke im Botanischen Garten - das sind die Themen des Tages.