Das war der Dienstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Prozessauftakt am Landgericht

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 34-jähriger Münsteraner vor dem Landgericht angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, seinen Vater vergangenes Jahr zuerst geschlagen und getreten, danach mit einem Kocher erhitztes Wasser über den Kopf gegossen zu haben.

Verstöße gegen die Maskenpflicht

Mit der aktuellen Coronaschutzverordnung für Versammlungen mit weniger als 750 Teilnehmern, also dort, wo nicht 3G gilt, ist die Maskenpflicht in Kraft getreten. Viele Demo-Teilnehmer trugen am Montag allerdings ihren Mund-Nasen-Schutz nicht oder nicht wie vorgeschrieben.

Umbenennung von Straßen mit NS-Bezug

Eigentlich hatten sich Grüne, CDU, SPD und FDP in der Bezirksvertretung (BV) Mitte darauf geeinigt, in der Namensfrage eine einvernehmlich Regelung anzustreben. Wie dieses Einvernehmen erzielt werden kann, ist seit Montag unklarer denn je.

Straßennamen mit NS-Bezug in Münster 66 Straßennamen, die während der NS-Zeit im Stadtbezirk Mitte vergeben wurden, hat der Historiker Dr. Alexander J. Schwitanski untersucht. Zuvor hatte die Bezirksvertretung (BV) Münster-Mitte das Stadtarchiv Münster mit einer Prüfung beauftragt. Neun der 66 Nennungen haben laut Schwitanski einen „dichten Bezug“ zum Nationalsozialismus. Wir stellen die entsprechenden Straßen vor: Foto: Grafik: Lisa Stetzkamp Admiral-Scheer-Straße: Am 16. April 1936 vergab die Stadt die Namen für fünf neue Straßen in einer Siedlung zwischen Warendorfer Straße und Prozessionsweg. In allen Fällen ging es um die Erinnerung an Schlachten und Kriegshelden. Admiral Reinhard Scheer (1863 bis 1928) war 1916 an der „Schlacht von Skagerrak“ der deutsche Flotte gegen die Briten beteiligt und wurde seitdem als Held gefeiert. 1933 wurde ein Panzerschiff der Kriegsmarine nach ihm benannt. Dieses Schiff griff 1937 in den spanischen Bürgerkrieg ein. Foto: Oliver Werner Admiral-Spee-Straße: Admiral Maximilian von Spee (1861 bis 1914) wurde ebenfalls als Held des Ersten Weltkriegs verehrt. Er starb bei einem gescheiterten Angriff auf die britischen Falklandinseln 1914. In dem Prüfbericht heißt es: Der Untergang des deutschen Geschwaders unter Admiral Spee wurde zu einem Akt des heroischen Opfertodes stilisiert. Schwitanski verweist auf ein Schulbuch von 1934, in dem es heißt: „So sterben Deutsche in treuester Pflichterfüllung.“ Foto: Oliver Werner Gorch-Fock-Straße: Gorch Fock war das Pseudonym des 1916 bei der Schlacht von Skagerrak gestorbenen Marinesoldaten und Schriftstellers Johann Wilhelm Kinau. Sein Roman „Seefahrt tut not“ erlebte während der NS-Zeit weite Verbreitung. In der Studie heißt es: „Ein Aufsatz zum Thema Gorch Fock war Pflichtaufgabe an den Adolf-Hitler-Ausleseschulen“, 1941 sei ein landesweiter Schulwettbewerb diesem Schriftsteller gewidmet gewesen. Sein „zum Heldentod stilisiertes Sterben“, heißt es weiter, bot den Nationalsozialisten „ideologische Anknüpfungspunkte“. Foto: Oliver Werner Otto-Weddigen-Straße: Der 1915 gestorbene Offizier der Reichsmarine versenkte als Kommandant eines U-Bootes drei britische Schiffe. Die Nazis machten ihn zum Namensgeber der ersten U-Boot-Flotille der neuen Kriegsmarine. Foto: Oliver Werner Skagerrakstraße: Abgerundet wird die Namensgebung in dieser Siedlung durch eine Straße, die auf die Skagerrakschlacht 1916 verweist. Das Skagerrak ist ein zwischen Norwegen, Schweden und Dänemark gelegenen Teil der Nordsee. Bei den zwei Tage dauernden Gefechten wurden 25 Schiffe versenkt, wie es in dem Bericht heißt, es starben 3000 deutsche und 6800 britische Soldaten. Der Mythos der gewonnenen Seeschlacht sei bereits weit vor der NS-Zeit geboren, heißt es, von den Nazis aber intensiviert – unter anderem vor allem durch Filmproduktionen. Foto: Oliver Werner Manfred-von-Richthofen-Straße: Die Verlängerung der Sternstraße erhielt am 17. September 1936 diesen Namen. Hier befand sich das Luftkreiskommando IV. Von Richthofen war ein Jagdflieger im Ersten Weltkrieg und sei schon früh „propagandistisch aufgebaut“ worden, so der Bericht. Die Nazis, insbesondere der enge Hitler-Vertraute und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring, trieben die Stilisierung Richthofens voran, ab 1935 wurde sein Todestag als Tag der Luftwaffe gefeiert. Von Richthofen sei die „Galionsfigur der NS-Luftwaffe“ gewesen, heißt es. Foto: Oliver Werner Ostmarkstraße: Seit dem 19. November 1938 trägt ein Teilstück des früheren Bohlweg diesen Namen. Dazu heißt es in der Studie: „In nationalsozialistischer Lesart stand der Begriff Ostmark für eine Geschichtskonstruktion, die die Eigenständigkeit Österreichs negierte.“ 1939 wurde ein „Ostmarkgesetz“ erlassen und damit die politische Struktur des bis 1938 eigenständigen Staates zerstört. Foto: Oliver Werner Langemarckstraße: Ebenfalls am 19. November 1938 erhielt die Verlängerung der Wermelingstraße diesen Namen. Langemarck ist der Name eines belgischen Dorfes, das im November 1914 Schauplatz eines verlustreichen Kampfes zwischen französischen und deutschen Soldaten wurde. Weil junge deutsche Soldaten dabei „Deutschland, Deutschland über alles“ gesungen haben sollen, wurde der Ort zum Mythos und blieb es auch während der Weimarer Zeit. Hilter selbst, schreibt Autor Schwitanski, habe bei Schilderungen seiner eigenen Kriegserlebnisse gern den Langemarck-Mythos aufgegriffen. „Das Lan­ge­marckgedenken wurde institutionalisiert und von den Spitzen von Wehrmacht, Staat und NSDAP offiziell begangen.“ Foto: Oliver Werner Tannenbergstraße: Eine dritte Straßenbenennung ist auf den 19. November 1938 datiert. Die Gröningerstraße im Kreuzviertel wurde in Tannenbergstraße umbenannt. Tannenberg ist der Name eines Ortes in Masuren, das heute zu Polen gehört. In der Nähe von Tannenberg schlug 1914 die deutsche Armee die russische Armee. Diese Schlacht begründete den Mythos des späteren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg als erfolgreichen Feldherrn. Das bereits vor der NS-Zeit entstandene Tannenbergdenkmal wurde nach dem Tod Hindenburgs 1934 um eine pompöse Grabstätte erweitert und von Hitler zum „Reichsehrenmal und Heiligtum der Nation“ erhoben, wie es in der Studie weiter heißt. Foto: Oliver Werner

Grundsatzbeschlüsse zum Musik-Campus

Wenn es nach dem Vorschlag von Oberbürgermeister Markus Lewe geht, soll der Rat in seiner Sitzung am 9. Februar Grundsatzbeschlüsse zum Musik-Campus an der Hittorfstraße fällen. Doch das scheint äußerst fraglich.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Infektionskurve in Münster geht weiter steil nach oben. Am Dienstag hat die Stadt wieder neue Negativ-Rekorde gemeldet - und das sowohl bei den Corona-Neuinfektionen als auch bei der Zahl der aktuell Infizierten. Auch ein weiterer Todesfall wurde gemeldet.



Münster: Neuinfektionen 683, Infizierte gesamt 21.669 (20.986), davon gesundet 17.175 (16.772), verstorben 145 (144), aktuell infiziert 4349 (4070); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 609,3 (621,4)

Neuinfektionen 683, Infizierte gesamt 21.669 (20.986), davon gesundet 17.175 (16.772), verstorben 145 (144), (4070); die liegt bei (621,4) Kreis Borken*: Neuinfektionen 816, Infizierte gesamt 33.010 (32.194), davon gesundet 27.041 (27.002), verstorben 328 (328), aktuell infiziert 5641 (4864); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1292,8 (1260,6)

Neuinfektionen 816, Infizierte gesamt 33.010 (32.194), davon gesundet 27.041 (27.002), verstorben 328 (328), (4864); die liegt bei (1260,6) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 288, Infizierte gesamt 13.384 (13.096), davon gesundet 11.246 (10.849), verstorben 110 (110), aktuell infiziert 2028 (2137); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 927,0 (862,2)

Neuinfektionen 288, Infizierte gesamt 13.384 (13.096), davon gesundet 11.246 (10.849), verstorben 110 (110), (2137); die liegt bei (862,2) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 313, Infizierte gesamt 37.685 (37.372), davon gesundet 33.400 (33.096), verstorben 403 (401), aktuell infiziert 3882 (3875); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 638,1 (672,9)

Neuinfektionen 313, Infizierte gesamt 37.685 (37.372), davon gesundet 33.400 (33.096), verstorben 403 (401), (3875); die liegt bei (672,9) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 369, Infizierte gesamt 26.027 (25.658), davon gesundet 23.135 (22.866), verstorben 312 (312), aktuell infiziert 2580 (2480); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 905,5 (879,5)

* Der Kreis Borken hat die Vortages-Werte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 25.01.2022, 3.55 Uhr)