 Das war der Dienstag in Münster

Karneval kehrt teilweise zurück nach Münster

Auf den Umzug an Rosenmontag muss in Münster auch 2022 verzichtet werden. Doch in den Kneipen darf ab Weiberfastnacht (24. Februar) gefeiert werden. Damit das möglichst nicht mit einem starken Anstieg der Infektionszahlen verbunden ist, gelten zusätzliche Corona-Regeln.

Beschäftigte der Stadt haben Parkgebühren unterschlagen

Eigentlich waren sie für die ordnungsgemäße Leerung und Überprüfung der Parkscheinautomaten in Münster zuständig. Doch zwei frühere Beschäftigte der Stadt sollen Parkgebühren in Höhe einer sechsstelligen Summe unterschlagen haben.

Maskenpflicht in der Innenstadt endet ab März

Wer ab Dienstag (1. März) über die Ludgeristraße oder Salzstraße schlendert, muss keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Die Stadt Münster hebt die seit Ende November 2021 gültige Maskenpflicht in der Innenstadt auf. Auch beim Besuch des Wochenmarktes auf dem Domplatz muss dann keine Maske mehr getragen werden.

Klage wegen Kitaplatzvergabe wurde abgewiesen

Eine alleinerziehende Mutter von Zwillingen ist unzufrieden mit der Kitaplatzvergabe durch die Stadt. Weil ihre Kinder nur Betreuungsplätze in einer vereinsgeführten Kita erhielten, die zusätzlich zu den üblichen Kosten Mitgliedsbeiträge erhebt, verklagte sie die Stadt auf Erstattung dieser Kosten. Ohne Erfolg.

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster und im Kreis Borken wurden jeweils drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Insgesamt wurden im gesamten Münsterland 2641 Corona-Neuinfektionen gemeldet, das sind 614 Fälle weniger als vor einer Woche. Zudem ist die 7-Tage-Inzidenz in allen Landkreisen und in der kreisfreien Stadt Münster im Vergleich zur Vorwoche gesunken.

Münster: Neuinfektionen 744, aktuell infiziert 6526 (-380 im Vergleich zur Vorwoche), drei Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 963,6 (-186,5)

Kreis Borken: Neuinfektionen 791, aktuell infiziert 8256 (-792 im Vergleich zur Vorwoche), drei Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1782,7 (-121)

Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 310, aktuell infiziert 2924 (-628 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1249,1 (-11,4)

Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 334, aktuell infiziert 6929 (-51 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1195,7 (-153,9)

Kreis Warendorf: Neuinfektionen 482, aktuell infiziert 4135 (-293 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1446,9 (-141,3)

* Der Todesfall wurde nachträglich einem der vergangenen Tage zugeordnet.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 22.02.2022, 03.21 Uhr)