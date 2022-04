Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Es gibt neue Erkenntnisse zu einem Unfall im Februar in Oberbayern, bei dem ein Bus von der Straße abkam. Weitere Top-Themen des Tages: Das Gebäude vom Cinema-Kino an der Warendorfer Straße steht zum Verkauf, ein Münsteraner möchte die sanierungsbedürftigen Brunnen der Stadt wieder zum Sprudeln bringen und in der neuen Wilsberg-Folge wechselt der Privatdetektiv das Berufsfeld.